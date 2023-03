EMTA-s toimub Peep Lassmanni juubelile pühendatud kontsert

Lisaks Peep Lassmannile on laval Toomas Vavilov (klarnet, dirigent) ja EMTA puhkpilliorkester. Kaasa tegeevad ka pianistid Age Juurikas, Kristi Kapten, Arina Makarenko, Marko Martin, Mati Mikalai, Kai Ratassepp, Kadri-Ann Sumera, Ralf Taal ja Lea Valiulina.

Kavas on Claude Debussy, Maurice Raveli ja Olivier Messiaeni looming.

Lassmann lõpetas 1966. aastal Tallinna Muusikakeskkooli Heljo Sepa klaveriklassis ning jätkas tema juures õpinguid ka Tallinna Riiklikus Konservatooriumis, mille lõpetas 1971. aastal. Aastatel 1971–1973 täiendas ta end Moskva Konservatooriumi assistentuuris Emil Gilelsi juhendamisel.

Pärast õpinguaastaid asus Peep Lassmann tööle Tallinna Konservatooriumi, millega ta on seotud olnud tänaseni: 1985. aastast dotsent, 1991. aastast professor, 1987. aastast klaverikateedri juhataja, aastatel 1992–2017 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor, alates 2020. aastast EMTA nõukogu liige.

Peep Lassmanni repertuaaris on erilisel kohal Olivier Messiaeni klaverimuusika – Lassmann on olnud teoste "Vingt regards sur l'Enfant Jésus" ja "Catalogue d'oiseaux" esmaesitaja Eestis. Samuti on talle oluline eesti heliloojate looming, mida ta on mitmelgi korral esmaettekandele toonud.

Lassmann on salvestanud hulgaliselt klaverimuusikat Eesti Raadiole, samuti Moskva ja Rootsi raadiotele. Tal on välja andnud kuus LP-d ja soolo-CD "Eesti klaverimuusika" (Eres, 1994). Lisaks on ta koos Mati Palmiga välja andnud CD "Eesti ja itaalia laule esitab Mati Palm" (Kuldklassika, 2002) ja tema esitusi on ilmunud erinevatel kogumikplaatidel, näiteks Jaan Räätsa "24 eesti prelüüdi" op. 80 plaadil "24 Marginalien für 2 Klaviere op. 68; 24 Estnische Präludien für Klavier op. 80" (Antes, 1996).

Peep Lassmann on EV Riigivapi III klassi ja EV Valgetähe IV klassi ordeni kavaler, Eesti Raadio aasta muusik (1989) ning Estonia Seltsi, Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja Eesti Klaveriõpetajate ühingu auliige. Ta on pälvinud Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (1999, 2009) ja Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia (2018). 2020. aastal tunnustati Lassmanni Eesti Muusikanõukogu aastapreemiaga kaaluka panuse eest eesti pianismi arengusse.