Ugalas esietendub monolavastus "Maailma ajaloo kõige võimsam näidend"

"Maailma ajaloo kõige võimsam näidend" on omamoodi armastuslugu, mis kulgeb nii linnatänaval kui ka ruumis ning ajas.

Lavastuse keskmes on noor mees, kes ärkab keset ööd üles ja avastab, et maailm on seisma jäänud. Oma magamistoa kardinate vahelt välja vaadates ei näe ta tänaval mitte ainsatki elumärki, vaid ainult valgust, mis tuleb vastasmajast, mille aknal seisab lohvakas David Bowie pildiga T-särgis noor naine, kes talle vastu vaatab.

Näidend on kirjutatud monoloogina ühele näitlejale ja see esietendus 2018. aastal Edinburghi Fringe festivalil.

Lavastuses astub üles näitleja Andres Tabun ning teose seadis lavavalmis lavastaja Taago Tubin, kes on samuti tüki muusikaline kujundada. Lavastuse kunstnik on Kaspar Jancis ning valgukunstnikuna tegi kaasa Villu Konrad. Näidendi tõlkis eesti keelde Pirjo Jonas.