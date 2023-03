Esimest korda monotükis mängiv Andres Tabun: see on päris keeruline

Ugala teatris esietendub Ian Kershaw' näidend "Maailma ajaloo kõige võimsam näidend", mis on Ugala 103-aastase ajaloo esimene monolavastus. Taago Tubina lavastus räägib elust ja armastusest ja mis saab siis, kui meid enam ei ole. Ainsa näitlejana on laval Andres Tabun.

Monolavastus "Maailma ajaloo kõige võimsam näidend" on näitleja Andres Tabuni sõnul tegelikult ilus armastuslugu, kus räägitakse ka reetmisest, leppimistest ja kaotustest.

Lavastaja Taago Tubin ütles, et ühe näitlejaga lavastada on ühteaegu lihtne ja keeruline. Vanameister Andres Taubunit peossa valides tegi ta aga kindla valiku.

"Ma ei ole kunagi varem niisugust asja teinud. Ja ei ole ka partnerit, kes aitaks välja, kui juhtub, et tekst läheb meelest ära. See on päris-päris keeruline," tõdes Tabun.

Lavastust mängitakse Ugala teatri kammersaalis, mis võetakse mängupaigana kasutusele esimest korda.