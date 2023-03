Galerii: loovisikud juhtisid piketil tähelepanu rahastamise kitsaskohtadele

Kogunemisel meenutati valitsuse koalitsioonikõnelustel osalevatele erakondadele nende valimislubadusi ja toetati poliitikuid õiglaste otsuste langetamisel.

Kultuurivaldkonnas tegutsevate inimeste sõnul on nende peamine mure loovisikute toimetulek – sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasustamine.

Loomeisikud tõid välja, et lisaks sellele, et loometöö eest makstakse liiga väikest tasu ja kultuuritegijate toimetulek on vaesuspiiril või alla selle, on neil lünklik ligipääs ka sotsiaalsetele tagatistele, nagu ravikindlustus, töötuskindlustus, pensionikindlustus ja vanemahüvitis.

"Lahendus on loometöö õiglane tasustamine, sest töötasu ja sotsiaalsed garantiid on ühe mündi kaks külge. Piketil osalejad soovivad, et loovisikute toetamine kajastuks koalitsioonileppes ning et viimasel kahekümnel aastal vähenenud kultuuri riigipoolne rahastamine taas suureneks," sõnati tehtud avalduses.