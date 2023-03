Liisa Pulk: väljendit vabakutseline loovisik katab tihti mingi irooniavari

Pulk tõi välja, et kultuuri rahastamine Eestis on viimase 20 aasta jooksul põhimõtteliselt poole võrra vähenenud. "Kui 20 aastat tagasi moodustas kultuuriministeeriumi eelarve riigi eelarvest 3,8 protsenti, siis nüüd on see 2,2 protsenti," selgitas ta.

Pulga sõnul on tänaseks jõutud olukorda, kus üks kultuurivaldkonna põletavamaid probleeme on vabakutseliste loovisikute toimetulek ja põhimõtteliselt olematud sotsiaalsed garantiid.

Pulga nentis, et väljendit vabakutseline loovisik katab tihti mingisugune irooniavari. "Üks meie juhtiv poliitik ütles mulle hiljuti, et kui kunstnik maalib ja maalib, aga ei suuda oma tööde pealt teenitud raha eest sotsiaalmaksu maksta, peaks ta vaatama peeglisse ja mõistma, et ta ei ole piisavalt andekas ning otsima endale teise töö," meenutas ta.

Pulk selgitas, et tihti kiputakse ära unustama, et loomemajanduses on võrreldes teiste valdkondadega natukene teised reeglid. Ta tõi näite, et kui helilooja komponeerib üht teost kolm aastat, siis raha tehtud töö eest saab ta alles siis, kui teos on valmis.

"Siis saab ta ära maksta sotsiaalmaksu ja tal on sellel kuul ravikindlustus olemas. Eelmised kolm aastat tal seda ei olnud ja järgmised kuus kuud võib-olla jälle pole. See on meie jaoks see probleem," täpsustas ta.

Pulk tõdes, et üheks murekohaks on see, keda vabakutseliseks loovisikuks pidada. "Iga inimene, kes luuletusi kirjutab ja Vabaduse platsil ette kannab, ei ole kirjanik ja igaüks, kes teeb "Kättemaksukontoris" väikse näitlemissutsu, ei ole näitleja. Me räägime ikkagi professionaalsetest kõrgharitud loometöötajatest."

Ta märkis, et ideaalis võiks olemas olla välja töötatud loomeregister, mille järgi on riigil võimalik näha, kes päriselt kultuurivaldkonnas toimetab. "Mulle tundub, et see paljuski põrkub selle taha, keda me loovisikuna defineerime ja mis on kunst," nentis näitleja.

Pulk tõi välja, et kõigi kolme koalitsiooni moodustava erakonna valimislubadustes olid sees ka loovisikuid ja üleüldist kultuurivaldkonna rahastust puudutavad teemad.

"Ehk mingis mõttes me usume neisse ja loodame, et nad ei viska oma lubadusi prügikasti ja võtavad seda teemat tõsiselt. Küll me oleme varsti tagasi, kui seda teemat tõsiselt ei võeta," lausus ta.