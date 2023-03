Gert Raudsep: vabakutseliste loovisikute probleemile pole ühest lahendust

Teatriliidu juht Gert Raudsep ütles "Terevisioonis" antud intervjuus, et seadusandlikult on vaja muudatust, kuna on puudu vaheetapp võlaõigusliku lepingu alusel ja töölepingu alusel töötavate inimeste vahel.

Teatriliidu juht Gert Raudsep ütles, et vabakutseliste loovisikute probleemile pole ühest lahendust olemas. "Me kutsume erakondi üles, et ärge unustage ära, me saame koos teiega need lahendused välja töötada," sõnas ta ja lisas, et probleemi põhijuur on see, et kultuuri rahastamine on viimase 20 aastaga vähenenud.

"Teine probleem on seadusandlikul tasandil, et teatud grupil vabakutselistel loovisikutel puudub ligipääs ravikindlustele, pensionikindlustele ja vanemahüvitisele, sest väga palju tööd tehakse stipendiumitega," mainis Raudsep.

"Mina olin neli aastat vabakutseline ning soovisin töötada töövõtulepingute alusel, aga ma ei saanud seda teha, sest minu töö on periooditi," selgitas ta ja lisas, et õnneks oli tema sissetulek piisav, et ära elada. "Aga sellega ei kaasnenud ravikindlustust, sest mul on töös augud, siis ma pidin olema ettevõtja, aga FIE-na oli mul see jama, et ma ei saa töötuskindlustust, ehkki ma teen tegelikult töölepingu alusel töötavate inimesega samasugust tööd."

"Seadusandlikult on vaja muudatust, sest on puudu vaheetapp võlaõigusliku lepingu alusel ja töölepingu alusel töötavate inimeste vahel," rõhutas ta ja kinnitas, et seetõttu on see probleem ka palju laiem kui ka ainult loovisikud. "See on küsimus kõigi vabakutseliste kohta."