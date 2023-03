"Stranger Thingsi" näitleja Millie Bobby Brown teatas debüütromaani ilmumisest

"Raamat on mulle väga südamelähedane, sest see on inspireeritud mu vanaemast Ruthist," kommenteeris näitleja. "Ma kasvasin üles kuulates lugusid tema nooruseast, mil toimus Teine maailmasõda. Mul on au neid lugusid elus hoida."

Browni teatel on romaani läbivateks teemadeks armastus, kaotusvalu ja saladused.

"See on romaan, mis kajastab vaimset tugevust ja julgust, mida leiame perekonnast, sõprusest ja meid ümbritsevast kogukonnast," kommenteeris raamatu sisu William Morrow'i kirjastuse tegevtoimetaja Liz Stein, kes raamatu väljastab. "Romaani keskmes on tõeline tragöödia, mida rikastab armastuslugu keset sõda."

"Nineteen Steps" ilmub 12. septembril.