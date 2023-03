Helsingi muusikafestival Sideways avalikustas kogu muusikaprogrammi

Teisipäeval lisandusid juba välja kuulutatud esinejate nimistusse rahvusvahelistest artistidest Billy Nomates (UK), grunge't, trap'i ja shoegaze'i kombineeriv Sorry (UK), afropsühhedeelset futu-pop'i viljelev BCUC (ZA), Rootsi sündipopiduo Kite (SE), gootiromaanidest inspiratsiooni saanud post-rock'i bänd Algiers (US), mitmel pool indie pop'i tõusutäheks nimetatud Eee Gee (DK), akustilise-elektroonilise muusika skaalal eksperimenteeriv Kali Malone (US), popmuusik Maja Francis ja DJ Sven Wunder (SE).

Soome kohalikest artistidest astuvad uute lisandustena festivalil üles kitarrimuusikaga Ruissalo Amping, Vuoret, Dragsvik ja Mahti, elektroonilist muusikat toob programmi Kaukolampi, elektritrummi loop'e jazz'iga siduv projekt Teddy Rok: Atonal Drums ja Ty Roxy, kes toobkokku lo-fi biidid ja 80ndate ning 90ndate tantsumuusika.

Lisaks on festival varem programmis välja kuulutanud juba teiste hulgas järgmised: Phoenix (FR), Fever Ray (SE), Death Grips (US), Emma Ruth Rundle (US), Interpol (US), Teksti-TV 666 (FI), M83 (FR), Jehnny Beth (FR), Panda Bear & Sonic Boom (US/UK) ja Los Bitchos (UK/SE). Festival toimub 8. kuni 10. juunini Helsingis Jäähallis.