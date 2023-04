"Kultuuristuudio. Arutelu" uurib, kas kommertsmaailm varastab meie pühad

Mõnele võib tunduda, et kaubanduses käivad lakkamatud pühad – šokolaadist lihavõttejänesed tulevad müüki kohe pärast vastlaid, jõulukalendrid paisatakse müüki oktoobris ja vastlakukleid vorbitakse kaks kuud jutti. Kas see on pühade pidamise enam fookusesse toonud või teeb see traditsioonidele pigem karuteene, nii et nende sügavam sisu läheb iga põlvkonnaga üha enam kaotsi?

Või on asi selles, et meie vanemate okupatsiooniaja hardad ja kommertsivabad jõulud tunduvad meile tõelisemad sellepärast, et muru oli vanasti ikka rohelisem?Nagu kõik muu maailmas pidevalt muutub, võib muutuda ka pühade tähendus ja nii on aastasadade jooksul ka juhtunud. Näiteks pole meie praegustel linlikel jõulukommetel just palju ühist jõuludega, mida peeti veel sada aastat tagasi mõnes Eesti talutares.



"Kultuuristuudio. Arutelus" vaagivad traditsioone kultuuriajakirjanik Peeter Kormašov ja folklorist Marju Kõivupuu, arutlust juhib ajakirjanik Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeval kell 21.30 ETV2 kanalil.