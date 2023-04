Kultuuriportaal soovitab: komöödiaklassika "Briani elu" Jupiteris

Kuidas tähistada 1. aprilli? Võib ju lolli nalja visata ja kedagi ninapidi vedada, aga samavõrd sobib see päev lihtsalt hea huumori pühitsemiseks. Ja mis on hea huumor? Sellele küsimusele on mustmiljon võimalikku vastust, aga üks neist vastustest on kahtlemata Monty Python.