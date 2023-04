Flex Festi esineja hulka lisandus Briti räppar Central Cee

Central Cee sai tuntuks 2021. aastal ilmunud mixtape'iga "Wild West", möödunud aastal pälvis ta TikTok'is tähelepanu looga "Doja". Tänaseks on Central Cee'st saanud esimene Briti räppar, kes on kogunud Spotify's aastaga miljard kuulamist.

Rootsi räppar, laulja, moelooja ja kunstnik Bladee on tuntud ka kui muusikakollektiivi Drain Gang juht. Ta on välja andnud kaheksa stuudioalbumit, kolme mixtape'i, viis lühialbumit, kuut projekti koos Drain Gangiga ning hulk singleid. Tema kõige värskem koostöö on Skrillexi album "Don't Get Too Close", kus Bladee on esindatud kahes loos.

Soome popartisti Isac Ellioti kõrval astub festivalil üles kas Leedu artist DJ Nevykele. Eesti muusikutest lisandusid kavasse KiROT, Pluuto, Arop, Manna, Asena ja Kitty Florentine.

Varem olid esinejatena kinnitatud Briti produtsent Mura Muasa, Nublu, Reket, Gram-Of-Fun, Mikael Gabriel, 5MIINUST ja Karl Killing.

Möödunud aastal toimus Flex Fest Telliskivi loomelinnakus, tänavu kolib kahepäevane festival Tallinna Krulli kvartalisse.