Flex Festi peaesineja on Mura Masa

Mura Masa on Guernsey päritolu produtsent, helilooja ja vokalist, kelle loomingus põimuvad omavahel pop, elektroonika, hiphop ja funk. Tema karjäär muusikamaailmas sai alguse tänu BBC saatejuhtide kõrvu sattunud looga "Lotus Eater". Järgnesid Saksa plaadifirma Jakarta Records vahendusel ilmunud mixtape "Soundtrack to a Death" (2014) ning omanimeline debüütalbum (2017), millel lõid kaasa K. Paul, A$AP Rocky, Bonzai, Charli XCX ja Christine and the Queens.

Mura Masa on võitnud ühe Grammy ning olnud nomineeritud veel kolmele. Lisaks oma sooloprojektile on Mura Masa veel produtsendiks räpparitele Slowthai ja Octavian ning teinud uustöötlusi Koffee ja Perfume Genius'i paladest.

Lisaks Mura Masale on Flex Festi selle aasta esinejate nimistusse kinnitatud Eesti Muusikaauhinnad 2023 aasta muusikavideo laureaat Nublu, aasta hip-hop/rap artist Reket ning aasta debüütalbumi ja aasta ansambli auhinnad pälvinud Gram-Of-Fun. Kohal on ka Soome artist Mikael Gabriel, ansambel 5Miinust ning Karl Killing.