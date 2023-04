Säm avaldas uue singli "Keset kevadet"

Säm kirjeldas ise, et uue singli puhul on tegemist kosmilise looga ja seda just oma instrumentaali ja vokaali reverb'i poolest.

"Kuigi refrään algab sõnadega kevad pole kunagi nii valus olnud, siis paradoksaalselt pole mu elu vist kunagi parem, rõõmsam, toredam, ägedam ja põnevam olnud kui ta praegu on. Elu käib alati üles-alla ja just nukramatel hetkedel lugu kirja saigi."

Möödunud sügisel ilmus Sämi debüütalbum "Emps vaata kuis lendan ma". Praegu valmistubki Säm debüütalbumi esitluskontsertideks Tartus ja Tallinnas.

"Mulle endale meeldis mõte, et anname kuulajatele aega albumiga tutvumiseks ja kuulamiseks ning teeme esitluskontserdid veidi hiljem," lisas Säm. "Loomulikult kuuleb kontserdil lisaks albumi lugudele ka vanemaid lugusid ja uut singlit."

"Emps vaata kuis lendan ma" esitluskontserdid toimuvad 4. mail Tartus ERM-i black box saalis ja 6. mail Tallinnas klubis D3.

"Ma olen juba nii elevil, sest ma ei ole kunagi varem nii suurelt ja ägedalt ise kontserti andnud. Üllatusi on, külalisi on ning eeltööd on juba päris palju tehtud. Tahtsime, et debüütalbumi esitlemine saaks olema natuke erilisem," kommenteeris Säm.