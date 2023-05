Põhjala tehases esietendub bluusikal "Mehistumise viisid"

Bluusikalis näitlevad ja laulavad Elina Reinold, Kaisa Ling, Mihkel Kuusk, Karl Edgar Tammi ja Jürgen Gansen.

"Mida siis ikkagi tänapäeval meestelt oodatakse? Kust jooksevad mehelikkuse piirid? Mis juhtub kui neid ületada või neile alla jääda? Millal ollakse "piisavalt" mees? Muidugi võib ka sõna "mees" asendada "inimesega"," avas lavastaja Sebastian Talmar lavastust inspireerinud küsimusi.

Kaisa Ling tõi välja, et pärast naiste alaväärsuse läbitunnetamist ja kogemist on hea tegeleda ka n-ö mündi teise küljega.

"Meestega sellistel teemadel vestlemine on silmiavav ja lohutav, sest probleemid on täpselt samad, mis naistel. Unistuste hääbumine, eneseteostuse keerukus, inimsuhete segadik ... Hakka või mõtlema, et binaarsed sood on üks suur konstruktsioon."

Palaganibluusi ansambli Kaisa Ling Thing koosseisus on laval Rene Paul, Argo Toomel ja Peep Kallas.

Lavastuse teksti autor on Sebastian Talmar, dramaturgilised konsultandid Paavo Piik ja Maia Tammjärv, kes ka teksti toimetas. Koreograaf on Anni Zupping, kunstnik Keio Kärdla, valguskujunduse loob Joosep Kurm, helimeister on Henrik Veeäär, grimmikonsultant Piret Kaljuste ja kostüümikunstnik Sirli Pohlak.

Etendused toimuvad: 9., 10. ja 13. mail Tallinnas Põhjala tehase neljandas angaaris, 23. ja 24. mail Tartus Genialistide klubis ning 27. ja 28. mail Viljandis Koidu Seltsimajas.