Majutusasutuste käibemaksu tõstmine võib jätta oma jälje ka kultuurivaldkonda

Loomemajanduse ettevõtjad on mures valitsuse plaani pärast tõsta ülejärgmisest aastast majutusasutuste käibemaksu seniselt üheksalt protsendilt 22 protsendile. Avalikus pöördumises öeldakse, et maksutõus võib mõjutada nii kultuuri- ja spordiürituste kui ka konverentside külastatavust.

Kontserdikorraldaja Live Nation on toonud Eestisse näiteks Rammsteini, Robbie Williamsi ja Metallica ning seeläbi ka kontserdikülastajaid välismaalt. Live Nationi juhi Mart Eensalu sõnul mõjutaks majutusasutuste kallinemine kultuurisektorit ja muudaks Eesti potentsiaalselt ebaatraktiivseks reisisihtkohaks.

"Kui see sektor kannatab, kannatame meie samamoodi. Eelmisel suvel oli meil Rammsteini kontserdil müüdud 35 000 piletit välismaale. Isegi kui riigi ennustus, et sellest kümme protsenti kaob, on need 3500 piletit on meie jaoks suur hulk," sõnas Eensalu.

Pöördumisele kirjutas alla ka Eesti Kontsert, mis korraldab Saaremaa ooperipäevi ning haldab kontserdisaale ja -maju lisaks Tallinnale ka Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Eesti Kontserdi Juhi Kertu Orro sõnul oleks Eesti Kontsert mõjutatud ka võimalikust siseturismi langusest.

"Kui mõelda laiemalt kogu ökosüsteemi peale, siis ega majutusteenus pole see, et keegi tuleb, magab ja läheb minema," sõnas Orro ning lisas, et majutusvaldkond üks sektor, mis on kultuurisündmuste korraldamisega väga tihedalt seotud.

"Saaremaa ooperipäevade puhul on umbes 500 partnerit festivali korraldamise või teenuse osutamisega seotud. Ja kui see doominoefekt käima läheb, ei puuduta see ainult hotelle, vaid kultuurisektorit tervikuna."