Muhvi auhinna pälvivad Krista Kumberg ja Tiina Liinak

Auhinna 12. laureaat on lastekirjanduse uurija ja bibliograaf Krista Kumberg, kes on aastaid tegelenud lastekirjanduse mõtestamise ja tutvustamisega. Paljud tema kirjutatud arvustused on ilmunud ajalehtedes Eesti Päevaleht, Lääne Elu, Postimees ning Õpetajate Leht. Samuti on ta teinud lastekirjanduse aastaülevaateid ajalehele Sirp, olnud õpikute kaasautor ning ka ise lastele kirjutanud.

"Krista Kumbergi suurepärased teadmised lastekirjanduse ajaloost ning kursis olemine uuemate suundumustega teevad tema ettekanded igal üritusel oodatuks. Ta on oma kirjutustes ja esinemistes sõnatundlik, leidlik ja vaimukas. Arvustajana on ta sõbralik ja hooliv," märkis lastekirjanduse uurija Jaanika Palm.

"Krista oskab teoses märgata selle positiivseid aspekte, kuid samas tõmbab delikaatselt tähelepanu ka kitsaskohtadele. Kõik see teeb temast avara pilgu ja sooja südamega eesti lastekirjanduse hoidja ja harija."

Muhvi meediaväljaande preemiaga tänab keskus Facebooki grupi "Lugemise väljakutse" loojat ja administraatorit Tiina Liinakut, kes hoolitseb selle eest, et täiskasvanute kirjanduse kõrval kuuluks lugemisväljakutsetesse ka lastekirjandus.

"Kui meid pole meedias, siis pole meid olemas. Sellele elutarkusele tuginevalt asutas keskus 2001. aastal Muhvi auhinna, et tunnustada väljaandeid ja sisuloojaid, kes käsitlevad lastekirjanduse ja lugemisega seotud teemasid," ütles keskuse direktor Triin Soone.

"Meil on hea meel, et lasteraamatute maailmal on meie üleküllatud meedias oma koht ja et on inimesi, kes oskavad seda teha nii, et sihtrühm neid märkab," lisas ta.

Muhvi auhinna varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks ajakirja Täheke peatoimetaja Ilona Martson, kirjanik Leelo Tungal, ERR-i lastesaadete tegijad Kadri Tiisel ja Tiina Vilu, kirjandusteadlane Ave Mattheus ja mitmed teised. Väljaannetest on äramärkimist leidnud näiteks Eesti Päevaleht, Postimees, Õpetajate Leht, Hea Laps ja Eesti Ekspress.

Muhvi auhindade üleandmist ja lasteraamatukoguhoidjate õpipäeva otseülekannet saab näha algusega kell 10.30 Eesti Lastekirjanduse Keskuse Facebooki lehel.