Lastekirjanduse keskuses saab näha Joanna Concejo isikunäitust

Septembri lõpuni on Eesti Lastekirjanduse Keskuses avatud poola illustraatori ja kunstniku Joanna Concejo isikunäitus.

"Joanna Concejo on üks tunnustatuimaid ja hinnatumaid illustraatoreid tänapäeva maailmas. Tema isikupärane ja tundlik käekiri, detailirikkus ja täpsus, oskus läheneda köitvalt ka igapäevastele teemadele, tema ootamatud leiud ja kastist välja mõtlemine võluvad ja äratavad imetlust," sõnas näituse kuraator ja keskuse kunstiekspert Viive Noor.

Joanna Concejo (s. 1971) on poola juurtega illustraator ja kunstnik, kes lõpetas 1988. aastal Poznańi Kaunite Kunstide Akadeemia. 1994. aastal kolis ta Prantsusmaale, Pariisi eeslinna, kus ta elab ja töötab tänaseni. Illustraatoritöö kõrvalt tegeleb ta ka kujutava kunstiga (skulptuur, keraamika) ning juhendab aegajalt külalisõpetajana kursuseid Itaalia illustratsioonikoolides.

Concejo on illustreerinud üle 20 raamatu, mille eest ta on pälvinud mitmeid auhindu. Tema illustratsioonid on olnud näitustel üle maailma – Portugalis, Itaalias, Poolas, Taiwanis, Lõuna-Koreas, Prantsusmaal ja mujal, sh kaasaegse kunsti biennaalil Busanis (2002), Bologna lasteraamatumessi illustraatorite näitusel (2004), rahvusvahelisel illustratsioonibiennaalil "Illustrarte" (2005, 2009, 2013) jne.

2015. aastal olid Concejo tööd esimest korda eksponeeritud Eestis, Eesti Lastekirjanduse Keskuses rahvusvahelisel illustratsiooninäitusel "It's Always Tea-Time", mis hiljem rändas aastaid mööda erinevaid riike. 2020. aastal osales Concejo Tallinna Illustratsioonitriennaalil ja võitis seal diplomi.