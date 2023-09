Joanna Concejo: mu raamatukujundused sünnivad lapselikust rõõmust ja mängulustist

Eesti Lastekirjanduse keskuse saalis ja trepigaleriis on väljas auhinnatud poola kunstniku Joanna Concejo näitus raamatuillustratsioonidest.

Prantsusmaal elavalt kunstnikult on ilmunud üle 20 raamatu ning ta on teinud koostööd mitmete tuntud kirjanikega – teiste seas on ta illustreerinud näiteks nobeli laureaadi Olga Tokarcuki tekste.

Tema fantaasiaküllased ja mängulise vormiga kujundused ammutavad ainest ümbritsevast elust ja kogemustest, kõige aluseks on aga lähedased inimesed ning lapsepõlvemälestused.

"Minu raamatukujundused sünnivad teatud lapselikust rõõmust ja mängulustist. Ma tõepoolest armastan raamatuid tehes lõbutseda ja olla mänguline, see on mu sisemine vajadus," sõnas kunstnik.