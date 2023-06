Selgusid Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad

Tänavuse muinasjutuvõistluse esimese koha sai Carl Eelmaa Tartu Herbert Masingu Kooli 5. klassist muinasjutu "Silmsabatroll" eest. Teise koha vääriliseks hindas žürii Tallinna Reaalkooli 6. klassi õpilase Ell Juhani muinasjutu "Mulle ei meeldi üksinda kapis". Kolmandale kohale tuli Thorolf Ollema Uuemõisa Lasteaed-Algkooli 4. klassist oma muinasjutuga "Ülekastja".

"Ühtlaselt hea tasemega töid oli tänavu palju. Üha enam on hakanud lapsi inspireerima filmid. Sellest ka portaalide, võlurite ja võitluste rohkus. Kuid pole unustatud eesti müütilisi vägimehi ja tüüpilisi muinasjututegelasi nagu vaeslapsed, printsessid ja nõiad. Noored autorid annavad esemetele ja isegi," märkis žüriiliige Krista Kumberg. "Võidutööd eristusid ootamatu vaatenurga, elava ja vallatu dialoogi ning ebatavalise minajutustaja poolest."

"Meeldis, et palju oli töid, mis heas mõttes üllatasid. Oli ootamatuid tegelasi, süžeepöördeid, tegevuspaiku. Tundub, et meie lapsed on hea kujutlusvõimega ja tunnevad end kirjutades vabalt," sõnas ajakirja Hea Laps peatoimetaja ning žüriiliige Kätlin Vainola. "Meelde jäid ka tänapäevase tegevustikuga lood, mis olid valatud klassikalisse muinasjutuvormi. Selliseid moodsaid muinasjutte oli päris mitu."

Lisaks esikolmikule anti välja veel eriauhinnad Haapsalu linnavalitsuselt, ajalehelt Lääne Elu, Läänemaa Keskraamatukogult, ajakirjalt Hea Laps, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivilt, Eesti Lastekirjanduse Keskuselt, Ann Roosilt ja Leelo Tunglalt ning ka žüriiliikmetelt endilt.

Žüriisse kuulusid Krista Kumberg Läänemaa Keskraamatukogust, Kätlin Vainola ajakirjast Hea Laps, Risto Järv Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist ning Tiina Undrits ja Ülle Väljataga Eesti Lastekirjanduse Keskusest.

Muinasjutuvõistluse algatasid aastal 1993 Haapsalust pärit Ants ja Ann Roos oma poja Steni mälestuseks. Alates 2018. aastast korraldab võistlust Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Võitjad

1. koht: Carl Eelmaa, Tartu Herbert Masingu Kool, 5. klass ("Silmsabatroll")

2. koht: Ell Juhani, Tallinna Reaalkool, 6. klass ("Mulle ei meeldi üksinda kapis")

3. koht: Thorolf Ollema, Uuemõisa Lasteaed-Algkool, 4. klass ("Ülekastja")

Eriauhinnad

Haapsalu linnavalitsuse auhind: Maria Mai Siimut, Haapsalu Põhikool, 7. klass ("Kalleim vara")

Lääne Elu auhind: Gerli Grau, Palivere Põhikool, 8. klass ("Kes on võimsaim Eestimaal?")

Läänemaa Keskraamatukogu auhind: Madli Pilv, Tartu Katoliku Hariduskeskus, 8. klass ("Mõttetu kirjanik")

Hea Lapse auhind: Brenda Regina Reinaru, Tartu Hansa Kool, 7. klass ("Kolm soovi"); Amanda Elise Laineem, Tallinna Saksa Gümnaasium, 5. klass ("Lugu tolmurullist, kes soovis saada printsessiks"); Saara Margaret Kaju, Gustav Adolfi Gümnaasium, 5. klass ("Kadunud kitseke"); Klaus Pietarinen, Tallinna Soome Kool ("Kummitusloss"); Ott Keerutaja, Parksepa Keskkool, 6. klass ("Sinimütsike")

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi auhind: Marta Roosme, Türi Põhikool, 8. klass ("Metsa süda"); Danna Toht, Peetri Lasteaed-Põhikool, 8. klass ("Ühe nööbi hind"),

Eesti Lastekirjanduse Keskuse auhind: Martin Tillemann, Tallinna 21. Kool, 8. klass ("Objekt"); Averiin Hummal, Tartu Hansa Kool, 6. klass ("Metsajärve lugu"); Silvia Kronberg, Miina Härma Gümnaasium, 6. klass ("Kolm õde"); Helir Hoop, Võru Kreutzwaldi Kool, 7. klass ("Viiuldaja kass"); Helena Land, Aegviidu Kool, 7. klass ("Tool ja uksematt"); Emma Daum, Tallinna Prantsuse Lütseum, 7. klass ("Minu õnne algus")

Rooside auhind: Maria Mai Siimut, Haapsalu Põhikool, 7. klass ("Musta kassi silmade läbi")

Leelo Tungla auhind: Maron Männiste, Võru Kreutzwaldi Kool, 7. klass ("Kalevipoeg ja nutitelefon")

Žüriiliikmete auhinnad

Risto Järve auhind: Getlin Veber, Tallinna 21. Kool, 8. klass ("Tähtedesse kirjutatud saatus")

Kätlin Vainola auhind: Elo-Lee Maran, Tartu Katoliku Hariduskeskus, 8. klass ("Lugu naervast apelsinist")

Krista Kumbergi auhind: Linda Marie Zlobin, August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, 5. klass ("Riiakas ketšup")

Tiina Undritsa auhind: Lisete Ilves, Võru Kreutzwaldi Kool, 6. klass ("Kaotatud kinda seiklused"); Heleandra Konstabel, Koonga Kool, 7. klass ("Hulljulge konn")

Ülle Väljataga auhind: Timo Rebenits, Tartu Hansa Kool, 6. klass ("Alberti üheksa elu"); Mirtel Laev, Kiili Gümnaasium, 3. klass ("Pliiatsiteritaja matused")