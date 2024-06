Lastekirjanduse keskuses kuulutati välja Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad

Tänavuse muinasjutuvõistluse esimese koha sai Gerli Grau Palivere Põhikooli 9. klassist muinasjutu "Metsloomade laulupidu" eest. Teise koha vääriliseks hindas žürii Tabasalu Kooli 4. klassi õpilase Harriet Luure muinasjutu "Jänese julgustükk". Kolmandale kohale tuli Elsbet Steinberg Tallinna Reaalkooli 5. klassist oma muinasjutuga "Karli kratt". Samuti anti välja hulk eripreemiaid.

"Steni muinasjutuvõistlus pakub meile omal kombel hea läbilõike sellest, mida lapsed loevad ja ekraanidelt vaatavad. Samuti pildi sellest, mis neile oluline on. Olulised on eeskätt loomad, eriti kassid ja koerad, ning sõprus. Vähenenud on tuntud muinasjuttude kaasajastatud versioonide hulk, kasvanud võitlusfantaasia temaatika. Lapsed tõstavad oma loomingus esile headust, ühtehoidmist ja mõistmist ning nutikust, millega kurjale vastu astuda," märkis žüriiliige Krista Kumberg.

"Üks teema, mis paistis siit-sealt läbi käivat, on laste mure oma vanemate ja täiskasvanute pärast. Lapsed sooviksid veeta rohkem aega oma pere ja vanematega. Nad leiavad, et täiskasvanud on liiga murelikud ja keskenduvad hästi palju tööle, ja otsivad sellele kõigele lahendusi," lisas žüriiliige Kätlin Vainola.

Žüriisse kuulusid Krista Kumberg Läänemaa Keskraamatukogust, Kätlin Vainola ajakirjast Hea Laps, Risto Järv Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluule arhiivist ning Tiina Undrits ja Ülle Väljataga Eesti Lastekirjanduse Keskusest.

Muinasjutuvõistluse algatasid aastal 1993 Haapsalust pärit Ants ja Ann Roos oma poja Steni mälestuseks. Alates 2018. aastast korraldab võistlust Eesti Lastekirjanduse Keskus.