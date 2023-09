Sten Roosi muinasjutuvõistlus kutsub taas osalema

Pika traditsiooniga võistluse eesmärk on äratada lastes huvi omaloomingu vastu, rikastada nende emakeelset väljendusoskust ning arendada loovust.

"Meil on suur rõõm, et konkursil osaleb igal aastal sadu noori kirjutajaid üle Eesti. See näitab, et kirjanikele on järelkasvu tulemas ning tundub, et muinasjutt on just see žanr, milles oma lugude loomist ja sule teritamist alustada," sõnas lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.

Sten Roosi muinasjutuvõistlus toimub alates 1993. aastast ja selle algatasid Ants ja Ann Roos oma muinasjutulembese poja Steni mälestuseks. Eesti Lastekirjanduse Keskus jätkab traditsiooni koos Eesti Kirjandusmuuseumi, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Haapsalu Linnavalitsuse, Eesti Keele Instituudi ja ajakirjaga Hea Laps. Konkurss kuulutatakse välja igal aastal 6. septembril, Sten Roosi sünniaastapäeval. Möödunud aastal saadeti võistlusele 253 muinasjuttu ning osalejaid oli 59 koolist.

Võistlusele oodatakse muinasjutte vabalt valitud teemal. Tekstide soovitav pikkus on üks-kaks A4 lehekülge ning lood palutakse saata 15. jaanuariks 2024 märgusõnaga "Steni muinasjutuvõistlus" e-postile [email protected] või Eesti Lastekirjanduse Keskusesse aadressil Pikk 73, Tallinn 10133. Tööle palutakse lisada muinasjutu autori nimi, vanus, kool, klass ja juhendaja nimi.

Võistluse tehakse teatavaks 8. juunil toimuval pidulikul auhinnatseremoonial Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Lisaks esikolmikule antakse välja mitmeid eriauhindu ning valiku parimatest muinasjuttudest avaldab ajakiri Hea Laps.