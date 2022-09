Sten Roosi muinasjutuvõistlus ootab taas osalema

Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsub 11–15-aastasi lapsi osalema juba 31. korda toimuval Sten Roosi nimelisel muinasjutuvõistlusel. Pika traditsiooniga võistluse eesmärk on äratada lastes huvi omaloomingu vastu, rikastada nende emakeelset väljendusoskust ning arendada loovust.

"Meil on hea meel taaskord kutsuda lapsi oma fantaasialugusid välja mõtlema ja kirja panema. Iga-aastane konkurss on üks vanemaid laste loomevõistlusi, millel on jätkuvalt rohkelt osalejaid üle Eesti," lausus lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone.

"Oleme tänulikud, et õpetajad ja lapsevanemad lapsi suunavad ja juhendavad. Nii saavad lood kirja kaunis eesti keeles ning žüriil on rõõm neid lugeda. Ühtlasi on konkurss ka väike kasvulava meie noortele kirjanikele, sest paremad kirjutised jõuavad ajakirja Hea Laps vahendusel laiema lugejaskonnani," lisas ta.

Kirjandusvõistlusele oodatakse muinasjutte vabalt valitud teemal. Tekstide soovitav pikkus on 1-2 A4 lehekülge. Lugusid oodatakse meiliaadressile [email protected] märgusõnaga "Steni muinasjutuvõistlus" 2023. aasta 13. jaanuariks. Möödunud aastal saadeti võistlusele 261 muinasjuttu ning osalejaid oli 59 koolist. Kokku anti mullu välja 29 auhinda.

Tulemused tehakse teatavaks pidulikul auhinnatseremoonial Eesti Lastekirjanduse Keskuses 3. juunil 2023. aastal. Lisaks esikolmikule antakse välja mitmeid eriauhindu.

Sten Roosi muinasjutuvõistlus toimub alates 1993. aastast ja selle algatasid Ants ja Ann Roos oma muinasjutulembese poja Steni mälestuseks. Eesti Lastekirjanduse Keskus jätkab seda suurepärast traditsiooni koos Eesti Kirjandusmuuseumi, Lääne Maakonna Keskraamatukogu, Haapsalu Linnavalitsuse ja ajakirjaga Hea Laps.