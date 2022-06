Sten Roosi muinasjutuvõistluse võitjad on selgunud

Kokku saadeti konkursile 261 muinasjuttu ning noori jutumeistreid osales 59 koolist. Muinasjutte võis kirjutada vabalt valitud teemal ning neid hindas kuueliikmeline žürii, kuhu kuulusid võistluse algataja Ann Roos, lastekirjanduse kriitik Krista Kumberg Lääne maakonna keskraamatukogust, lastekirjanik ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola, folklorist ja Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv ning Tiina Undrits ja Ülle Väljataga lastekirjanduse keskusest.

Esikoha võitis Miina Härma gümnaasiumi 5. klassi õpilane Silvia Kronberg muinasjutuga "Väike rüütel kärbes". Teise koha pälvis Ariina Kuldmeri Oru kooli 7. klassist muinasjutu "Naeratus" eest ning kolmandale kohale tuli Vastseliina gümnaasiumi 7. klassi õpilane Krete Rutov värssmuinasjutuga "Yini teekond".

Žüriiliikmele Krista Kumbergile teeb rõõmu, et võistlusele esitatud tööde hulk ei ole aastatega märgatavalt vähenenud, geograafia ahenenud ega tase langenud. Tema sõnul esitati võistlusele palju filmilikke ja hoogsaid seiklusmuinasjutte, milles rohkesti võlukunsti, draakoneid ja võitlusi. Samuti tõi ta välja, et sel aastal oli suhteliselt vähe tuntud muinasjuttude tänapäevastamist ja parodeerimist, kuid endiselt on lastele oluline sõbra leidmise teema. "Ka loetu on lapsi mõjutanud – näiteks Andrus Kiviräha lastejutud ja muidugi rahvajutud oma traditsioonilise formaadi ja tegelaskujudega," lisas Kumberg. Žüriiliikmena oletas ta, et võistlusele esitatakse palju muinasjutte, milles üheks tegelaseks on haigus. "Koroonaviirusega kimpus olemine võinuks lapsi inspireerida, aga taolisi lugusid oli päris vähe," möönis kirjandusuurija. Võistlustööde lugemine tekitas žüriiliikmes rahulolu ja imetlust: "Endiselt on suur hulk lapsi, kes mõtlevad välja muinasjutte ja kirjutavad ilusas eesti keeles. See ongi Sten Roosi muinasjutuvõistluse eesmärk läbi kõigi nende aastate."

Lisaks esikolmikule anti välja ka hulganisti eriauhindu.

Muinasjutuvõistluse algatasid aastal 1993 Haapsalust pärit Ants ja Ann Roos oma poja Steni mälestuseks. Alates 2018. aastast korraldab võistlust Eesti Lastekirjanduse Keskus.