Kirjandusvõistluse eesmärk on äratada lastes huvi omaloomingu vastu, parandada nende emakeelset väljendusoskust ning arendada loovust. Muinasjutte võis kirjutada vabalt valitud teemal. Kokku saadeti võistlusele 273 muinasjuttu ning osalejaid oli 50 koolist.

Võistlusel pälvis esikoha Maarja Katariina Kerge J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikoolist muinasjutu "Printsess, kes röövis lohe" eest. Teise koha sai Jasper Klippberg Palivere Põhikoolist muinaslooga "Öised seiklused" ja kolmandaks tuli Katarina Ojaperv Tartu Kivilinna Koolist looga "Interneti päästmine". Lisaks anti välja hulgaliselt eriauhindu ja parimad tööd avaldatakse ajakirjas Hea Laps.

"Ilma Steni muinasjutuvõistluse ärgituseta jääksid mitmed head lood hoopis sündimata. Ja hulk lapsi ei saakski teada, et nad on Eestimaa parimad jutukirjutajad," lausus žüriiliige Krista Krumberg. "Kirjandushuvilisi lapsi motiveerib võistlus kirjutama ja katsetama. Korraldajate eesmärk on anda just sellistele lastele väljund ja võimalus silma paista, et hoida ning edendada ilusas eesti keeles kirjutamise oskust ja sõnaseadmismõnu."

Muinasjutuvõistlus algatati aastal 1993 Haapsalust pärit Ants ja Ann Roosi poolt nende varalahkunud poja Steni mälestuseks. Alates 2018. aastast võttis loomevõistluse korraldamise üle Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Žüriisse kuulusid võistluse algatajad Ann ja Ants Roos, Krista Kumberg Läänemaa keskraamatukogust, Kätlin Vainola ajakirjast Hea Laps, raamatukoguhoidja Leida Olszak, Risto Järv Eesti Rahvaluule Arhiivist ja Ülle Väljataga Eesti Lastekirjanduse Keskusest.

Võitjate nimekirjaga saab tutvuda Eesti Lastekirjanduse Keskuse koduleheküljel.