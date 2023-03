Lastekirjanduse keskuses avati Kadi Kurema juubelinäitus

Eesti Lastekirjanduse Keskuses on avatud Kadi Kurema isikunäitus "#vana", millega tähistatakse kunstniku 60. aasta juubelit.

Näitusel on väljas illustraatori viimase kuue aasta tööd, sealjuures ka pildid Indrek Koffi raamatutest "Kui ma oleksin vanaisa" ja "Kui ma oleksin vanaema".

"Kui Indrek Koff need kirjutas, siis ta oli ise väga elevil, et tema kui meesterahvas kirjutab vanaema raamatut," meenutas illustraator ning lisas, et tema tundis ennast kindlamini hoopis vanaisast raamatut tehes.

"Võib-olla ei näinud ma endasse nii hästi kui vanaemasse, aga mul oli kõrval üks tore vanaisa, kelle pealt vaadata," nentis ta. "Indreku raamatud on minu jaoks üsna olulised. Ma olen väga tänulik, et ma olen saanud temaga koostööd teha."

Kurema juubelile pühendatud näitus on lastekirjanduse keskuses avatud 25. märtsini.