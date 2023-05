Kirjastus Fantaasia hakkab välja andma uut noorteulme sarja

"Orpheuse kuldraamat" on kirjastuse Fantaasia uus ulmesari, mis on välja kasvanud "Orpheuse Raamatukogu" sarjast. Kuldraamatu-seerias ilmuvad eelkõige nooremale ulmehuvilisele mõeldud või moodsamad ulmeraamatud, samuti mahukamad teosed, mida "Orpheuse Raamatukogu" formaadis pole mõistlik avaldada.

Kirjastuse Fantaasia uue pehmekaanelise ulmesarja "Orpheuse kuldraamat" esimesed kaks raamatut on Paolo Bacigalupi "Laevalammutaja" ja "Uppunud Linnad". Romaanide tegevus toimub kliimakatastroofist räsitud tulevikus, kus mandrite rannikupiirkonnad on ookeanide poolt üle ujutatud ning neil randadel elavad inimesed pidanud kohastuma hoopis uut tüüpi karmima ja julmema elukeskkonnaga.

"Laevalammutaja" jõudis Ameerika Ulmekirjanike Assotsiatsiooni SFWA välja antava Andre Nortoni noorteulme auhinna finalistide sekka, võitis ulmeajakirja Locus preemia parima noorteromaani kategoorias ning Ameerika Raamatukogude Ühingu Michael L. Printzi auhinna.

Paolo Bacigalupi avaldas oma esimese jutu ajakirjas The Magazine of Fantasy and Science Fiction 1999. aastal ning on pärast seda avaldanud 9 romaani ja üle 20 lühipala. Kokku on ta pälvinud pea 25 erinevat ulmeauhinda – lisaks Ameerikale ka Prantsusmaalt, Hispaaniast, Saksamaalt ja Jaapanist. Bacigalupi jutud on 3 korda võitnud ka Eesti ulmeauhinna Stalker.

Bacigalupi eelmine eestikeelne raamat oli 2019. aastal Orpheuse Raamatukogus ilmunud "Takerdunud maa" (koos Tobias S. Buckelliga), mis võitis 2019. aastal Maailma Fantaasiaauhinna ja tõi kirjanikule samuti ühe Stalkeri preemia

Hetkel on tõlkimisel Stephen Kingi uusim fantaasiaseiklus "Muinaslugu" ("Fairy Tale"), samuti on töös Robert A. Heinleini "Oleks skafander – küll lendaks!" ("Have Space Suit – Will Travel"). Hiljemalt järgmisel aastal ilmub ka Bacigalupi kliimakatastroofi-järgses maailmas hargnevate noorteromaanide triloogia kolmas osa "Sõjarelv" ("Tool of War").