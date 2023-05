Valgas meenutati legendaarset noortekooride festivali

Festivalist on alles Valga muusikakooli õuel 30 aastat tagasi istutatud tammepuu. Valga tamme istutasid muusikakooli õuele 30 aastat tagasi Valga koorilauljad, kuid neid puid peaks üle Eesti toonase noortekooride festivali auks kasvama päris palju, sest iga koor viis Valgast ühe tamme koju kaasa.

Need, kes 1986.-1995. aastal festivali korraldasid, on nüüd aastakümneid vanemad ja paljud praegused noored kuulevad sellest ilmselt esimest korda, kuid toona oli tegu väga populaarse ettevõtmisega.

"See oli ju Nõukogude aeg ja me tahtsime ka vabariigis millegagi silma paista. Ja ühel festivalil meil õnnestus isegi Soome koor esimest korda siia tuua. Oi, me olime siis väga uhked. Ja tänutäheks me saime muidugi Soome esimest korda üldse. Siin oli noortekooride festival ja see läks nagu kumu üle Eesti laiali. Ka kooriühing aitas kaasa sellele kõigele," rääkis dirigent Sirje Päss.

Mees-, nais- ja segakooridel oma festivalid olid, noortel mitte. Festivalile lükkasid hoogu kolm kanget naist – tollane üldlaulupeo büroo juhataja Viktoria Jagomägi, tollane kohalik parteijuht Mai Kolossova ja Eesti raadio legendaarne muusikatoimetaja Age Raa.

"Jõudsime välja selleni, et tollane Eesti Raadio esimene programm kandis üle kõik ühe päeva kontserdid. Sellise saavutuseni, et terve päev tuleb raadiosaade Valgast, ei ole jõutud enne ega pärast seda," meenutas Valga noortekoori Rõõm laulja Rainer Kuutma.

Nõukogude ajal alanud ja vabaduse taastanud Eestis lõppenud ligi kümme aastat kestnud festivalitava kandis ka repertuaari kaudu muutuste aja hõngu.