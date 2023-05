Jaak Lõhmus: filmis "Legend Ulenspiegelist" on olemas kõik elemendid, mis publikule meeldivad

1976. aastal NSV Liidus esilinastunud mängufilm räägib Madalmaade rahvajuttude kangelasest ja seiklejast Till Eulenspiegelist, keda filmis kehastab noor Lembit Ulfsak. Film põhineb Belgia kirjaniku Charles-Theodore-Henri De Costeri romaanil "Legend Thijl Ulenspiegelist ja Lamme Goedzakist". Filmi režissöörid on Aleksandr Alov ja Vladimir Naumov. Artise kinos näeb "Legend Ulenspiegelist" kahel seansil, esimest osa 31. mail ja teist osa 2. juunil. Seanssidele eelneb vestlus Lembit Ulfsakist elulooraamatu kirjutanud Eero Epneriga.

"See film tahtis olla, ja lõpuks ka oli, eepiline. See räägib väga eetilistest küsimustest, mis režissöörile Alovile ja Naumovile väga olulised kõigis nende filmides olid," sõnas Ulfsaki elulooraamatu auto Eero Epner, tuues näiteks teema, mis käsitles keerulisi valikud inimeste eludes.

"Aga kui nad seda filmi hakkasid tegema, siis see oli tõeline eraldi ettevõtmine. Võttepäevi oli ainuüksi peaosatäitjal, Lembit Ulfsakil, sadu. Võtted kestsid aastaid, filmiti Venemaal, filmiti Riias, osa filmiti ka siinsamas Tallinnas, aga ka Lääne-Euroopas," rääkis Epner. "Näiteks filmiti mitme kaameraga, mis toona Venemaal üpris harjumatu oli, jne, see muutis selle filmi omal ajal väga erakordseks ja seda oodati suure põnevusega."

"See film läks väga hästi publikule peale, sest selles on kõik elemendid, mis publikule meeldivad – action'it, koomikat, erikoloriidis nalju. Ilusad inimesed, ajastu eksootika," tutvustas filmiajaloolane Jaak Lõhmus. "See, mis ikka filmis rahvast paelub ja seepärast, on väga tore, et see film jõuab nüüd eksklusiivseansil uuesti vaatajateni suurel ekraanil. See on ju laiekraan film, see on vaatemänguline film, seda telefonis ei saa kuigi hästi nautida."