Baltisaksa kirjaniku Fred von Hoerschelmanni jutukogu "Tondilinn" sai eestikeelse tõlke

Haapsalu baltisaksa kultuuriloo uurija Anton Pärn ütles, et Fred von Hoerschelmanni jutukogus "Tondilinn" olevad lood käsitlevad üldinimlikke teemasid.

"Armastus, inimeseks jäämine, erinevad olukorrad, kus me ei tea, kuidas me käitume, kas me jääme endaks või anname järgi," rääkis Pärn, millest teos jutustab. "Need ei ole ainult inimeste lood ja ma arvan, et siin on mõnes mõttes hümn linnale."

Autor lahkus Eestist 1939. aastal. Raamatus olevad lood on kirjutatud nii 1930-ndatel kui ka 1940-ndatel. Hoolimata sellest, et nendes Haapsalut nimepidi ei mainita, on Pärna sõnul linnaga tuttaval lugejal võimalik see ära tunda.

Pärna sõnul võib tunduda, et raamatus kirjeldatakse Haapsalut natuke liiga hallides, tuulistes, sombustes ja vihmastes toonides, et lisas, et raamatusse süvenedes saab lugeja aru, et tegelikult on autoril suur austus Haapsalu vastu.

Raamatu eesti keelde tõlkimist toetas Haapsaluga seotud sakslane Michael Harter. Selle kirjastas Emakeele Sihtasutus ja tõlkis Tiiu Relve.