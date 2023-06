Galerii: Viljandis esietendub luulelavastus ,,Naiste tuum, meeste kuub"

Lavastus põhineb Eesti naisluuletajate loomingul, kus riime kõlab Lydia Koidulast Keiti Vilmsini. Liites luuleklassikale kaasaegsed teosed, käsitletakse olulisemaid teemasid autorite loomingus ning leitakse ühisosa ka tänapäevaga.

Kondase keskuses on etenduste ajal üleval fotograaf Jaan Rieti 150. sünniaastapäevale pühendatud näitus, mis tutvustab tema perekonna nelja naist, nende elu ja loomingut.

Adeele Jaago sõnul sobib lavastus kunstimuuseumisse nagu valatult. ,,Luule vajab intiimset keskkonda, mida muuseum ideaalselt pakub. Samal ajal vajab luule aga ka rohkem kõlapinda, mida me kahe meesnäitleja maailmavaate kaudu läbivalgustame. Kas üldse on erinevusi mehe ja naise riimide vahel? Kus on kokkupuutepunktid, kus räägitakse risti? Lavastus mängib nõtkelt minu sisemise feministiga ja tahan neid tükikesi inimestega jagada." lisab lavastaja.

Lavastaja-dramaturg-kunstnik Adeele Jaago (Ugala Teater), osades Mihkel Kuusk ja Kristian Põldma, muusikaline kujundaja Jaan Jaago, valguskunstnik ja koreograaf Karmi Pikkma.

Autorid: Lydia Koidula, Marie Heiberg, Marie Under, Betti Alver, Anna Haava, Kersti Merilaas, Astrid Reinla, Debora Vaarandi, Doris Kareva, Kristiina Ehin, Keiti Vilms, Kädi Kallau

Etendusi saab kogeda juunis kuuel korral, esimesed kolm kuuluvad Viljandi hansapäevade programmi.