Eesti muusikaprodutsent .mergos ja Manna avaldasid ühise singli "Up In Space"

Noor Eesti produtsent .mergos (Markus Palo) avaldas oma teise tantsumuusikasingli "Up In Space", millel teeb kaasa alternatiiv- ja popmuusika artist Manna.

Manna ja .mergos on juba aastaid tihedat koostööd teinud ja ka lavalaudasid jaganud. Artistide sõnul leidub uues muusikapalas nostalgitsevaid house-muusika süntesaatoreid, kuid lugu ise esindab žanrit moodsamas võtmes. "Up In Space" on inspireeritud ööelus peituvast eskapismist, võttes kuulaja kaasa kosmilisele rännakule.

Oma esimese singli "August" avaldas .mergos tänavu jaanuaris. Loo kahetähenduslikud sõnad kirjutas ja laulis peale etenduskunstnik ja muusik Valge Tüdruk.