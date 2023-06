Purga: arvamusartikli ilmumine ja Raudsepa koondamine pole otseses seoses

Teisipäeval teatas kultuuriministeerium, et koondatakse kunstide asekantsleri ametikoht. Kultuuriminister Heidy Purga rõhutas, et kuigi kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa arvamusartikkel oli koondamise üks põhjus, ei ole need siiski otseses seoses.

"Kokkuvõttes võib öelda seda, et viimastel nädalatel ja päevadel kuhjunud probleemid on viinud nüüd selle hetke ja otsuseni, et ministeeriumis tuleb koondada asekanstleri ametikoht selleks, et juhtimist efektiivistada ja paremaks muuta," mainis Purga ja lisas, et ministeeriumi töö seetõttu seisma ei jää.

"Kunstide osakond hakkab alluma kultuuriväärtuste asekantslerile, kui augusti alguses uus kantsler tööle tuleb, edasine struktuuri läbipaistvamaks ja paremaks muutmine saab olema uue kantsleri esimene ülesanne," ütles ta.

Samal ajal kinnitas Purga, et praegune juhtum ei ole märk sellest, et kultuuriministeeriumi töötajad ei tohiks arvamust avaldada. "Igaühel on võimalik avalikult arvata, kahetsusväärne on olnud lihtsalt see, et ametnik saab minna välja kooskõlastamata infoga, mis puudutab poliitilisi otsuseid, see on ebaeetiline tegu," mainis ta ja lisas, et see on samas vaid üks põhjus. "Need on lihtsalt langenud ühele ajale, kus meil on praegu võimalik ministeeriumi juhtimissüsteemi paremaks muuta."

Küll aga rõhutas Purga, et arvamusartikli avaldamine ja Taaniel Raudsepa koondamine ei ole otseses seoses. "Vene Teatriga ei ole kultuuriministeeriumil mingeid poliitilisi plaane ehk siis idee sellest, mida võis lugeda meediast eelarve vähendamise kohta, ei pea paika ja Vene Teatri tegevus jätkub täpselt nii nagu ta on tänaseni olnud."

Taaniel Raudsepp: ma ei ole käitunud kuidagi ebaeetiliselt

Seni kultuuriministeeriumi kunstide asekantslerina töötanud Taaniel Raudsepp kinnitas, et ta ei ole käitunud kuidagi ebaeetiliselt. "Tegin need ettepanekud ministrile avalikuks, kuna ma pean väga oluliseks, et nende üle avalikku debatti peetaks, ma olen seda põhjendanud ja jään oma põhjenduste juurde," ütles ta ja lisas, et väga oluline on selles tegevuskava ettepanekus pöörata tähelepanu ka teistele detailidele peale Vene Teatri. "Ma loodan, et ministeerium leiab sealt ka päris palju kasulikku, mida edaspidi kasutada."

"Mis puudutab minu koondamist, siis sellega on nii, et ma olen ise selle kahe kantsleri ametikoha ühendamise ettepaneku siin samas majas teinud," kinnitas ta ja ütles, et tal on hea meel, et nüüd see samm astutakse. "Ministeeriumil on sellest struktuurimuudatusest päris palju võita, see annab võimaluse luua suuremat sünergiat ja koostööd kunstide ja kultuuriväärtuste osakondade vahel."

"Kui me mõtleme publiku või vaataja peale, siis see sama inimene, kes käib teatris, käib ka muuseumis, see sama inimene, kes käib raamatukogus, loeb ka kodus raamatuid, seega teatud mõttes piirid nende kahe asekantsleri vastutusvaldkondade vahel on olnud küllalt kunstlikud ja ma usun, et ministeerium nüüd vähendab neid ja saavutab suurema ja parema koostöö," mainis ta.

Koondamine tuli talle samas ootamatult. "Mul ei ole siin kellelegi midagi ette heita, et see koondamine nüüd tuli, ma usun, et võib-olla minu tegu selle teksti avaldamisega kiirendas seda, aga struktuurimuutus iseenesest ei ole kuidagi halb ega erakordne."