Arhitektuurimuuseumi vestlussari võtab fookusesse linna kaevandamise

Ükski maavara pole ammendamatu. Ehitamise keskkonnamõju vähendamiseks tuleks näha võimalikku ehitusmaterjali juba valmis ehitistes. Võtame lahti ja paneme uute vajaduste tarvis teisiti kokku. Lihtne öelda, keeruline teha. Aga kas võimatu?

Praegune uushoonestamise status quo on lihtne: plats puhtaks, lammutusjääk maatäiteks, uued konstruktsioonid paika. Ehitusmaterjali elukaare esimeses otsas toimub kaevandamine, tootmis- ja ehitusprotsess ning teises otsas lammutamine, käitlemine, matmine. Kuidas senist lineaarset protsessi ringikujulisemaks väänata ning kes peaks seda tegema?

Linnast kaevandamise ehk urban mining praktikat viljelevad ja katsetavad mitmed Euroopa linnad, institutsioonid, insenerid, arhitektid ning materjaliteadlased. Kuidas on seis Eesti ehitustandril? Kes vastutab hoonete lammutamise eest? Kuidas soodustada materjalide taaskasutust? Millisest oskusteabest on puudu, et matmise asemel väärindada ainest, kui see on juba kord maa seest üles kaevatud? Kuidas kavandada tulevikuhooneid? Kas muutumas on eetika või esteetika?

Teisipäeval, 20. juunil (h)arutavad Eesti Arhitektuurimuuseumis nende küsimuste üle arhitekt Kristel Niisuke, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemlektor Simo Ilomets ja Riigi Kinnisvara AS hoonete keskkonnasäästliku arendamise projektijuht Kadri-Ann Kertsmik.

Vestlust modereerib näituse "Linnamaardla" kuraator, arhitekt ja EKA ning Londoni Central Saint Martinsi õppejõud Laura Linsi.