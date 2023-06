Kumus on väljas kümne eesti naisgraafiku tööd

Kumu soovib juba viimased paar aastat näidata aina enam Eesti naiskunstnike töid, et naisautoritele rohkem tähelepanu pöörata.

"Eesti Kunstimuuseumi kogudes on väga suur hulk just naisgraafikute loomingut ja seda ei ole varem sellises mastaabis läbi töötatud ja näidatud," ütles kuraator Eda Tuulberg.

Tema sõnul ei ole näitus ülevaatlik, vaid valik johtus töödel kujutatud teemadest, mis on uues kuues aktuaalsed ka praegu. Nii on teemadeks teiste seas naise keha, aga ka inimese ja looduse suhe.

"Me oleme püüdnud olla võimalikult tundlikud ka selles osas, et me ei kirjuta neid teoseid kuidagi üle. Me võtame arvesse toonast konteksti, aga pakume neile kaasaegse perspektiivi," rääkis Tuulberg.

Graafik Marje Üksise sõnul oli Eesti graafika õitseng eelmise sajandi teises pooles kadestamisväärne, sest graafikat peeti Nõukogude Liidus avangardistlikuks. Naiste ülemvõim toonasel ajal oli aga ilmselt lihtsalt juhus.

"Enne seda oli tulnud üks kimp meesgraafikuid ja siis hakkas järjest tulema naisi, ja neid tuli järjest ja tekkiski naiste ülemvõim graafikas," ütles Üksine.

Oluline osa näitusest on ka naiste omavaheline sõprus. Toona töötasid graafikud koos samas ateljees, kus oli olemas press ning abimeheks meister.

"Tekkis sünergia, üksteisest innustumine, kuigi me üksteise tööd ei kritiseerinud ega analüüsinud, aga meeleolu ja atmosfäär oli väga loomingut soosiv," rääkis Üksine.

Poliitikat käsitlesid naisgraafikud näiteks tellimustöödes, kuid üldiselt see huvipakkuv teema ei olnud. Pigem kujunesid olulisteks motiivideks loodus ning inimesed.

"Inimene on meie kõigi töödes küllaltki keskne ja tähtis," sõnas Üksine.

Naisgraafikute loominguga saab tutvuda novembrini.