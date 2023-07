Arvustus. "Feyrûse'i" kuulamine võib olla vägagi terviklik kogemus

Nüüdseks aasta aega tegutsenud loomekollektiiv Shelter on saatnud digitaalsel kujul suurde ilma laiahaardelise kogumiku eksperimentaalset elektroonilist muusikat.

"Feyrûse" koondab näiteid 18 vägagi eriilmelise artisti loomingust, sellised väikesed isutekitajad, millest lühemad jäävad kahe minuti kanti, pikemad tiksuvad viie peale. Shelter on igati tabav ühine katus, peosarja ja grupeeringuna kannab nende tegevust selge missioonitunne inimesi ühendada, pakkuda turvalist pelgupaika, kus keegi ei vaata su peale kõveralt ega kobise midagi suunurgast.

Selliseid safe space'e on meie imearmsal kibedusse kalduval ühiskonnal kahtlemata vaja – ja mitte üksnes enda väljaelamiseks, ei-ei, "Feyrûse" kutsub ka enda sisse vaatama, pakub pinnast kaosega leppimiseks ja tema struktuuri tunnetamiseks.

See tähendab, et Shelteri värskel kogumikul võib kohata kõike ambient-muusikast kuni korraliku hardcore'i ja üha enam jõudu koguva deconstructed club'ini. Selline muss, mida võis regulaarselt kogeda hiljuti uksed sulgenud klubis Kauplus Aasia. Sealjuures pole niivõrd erinevaid loojaid, nagu White Gloss, Bible Club, Nikolajev jpt, pandud albumile kokku sugugi suvaliselt.

"Feyrûse'i" kuulamine võib olla vägagi terviklik kogemus, kust jookseb läbi selge ühise tunnetusega niit, mis jääb ustavaks põrandaaluse klubimuusika printsiipidele. Seda kõike võib olla üheks kuulamiseks liiga palju – 17 lugu siiski –, aga ju huvilised nopivad nende seast välja oma lemmikud.

Kindlasti kraam, mida kuulata hilisel ajal võimalikult pimedas ruumis ja võimalikult valjult. Ses mõttes olen Dharma Doomi loo pealkirjaga igati nõus: "You Won't Turn This Off". Ja kes jõuab "Feyrûse'i" viimase palani välja, saab tänu "Evergreen Daggeri" udusulelisele lohutusele maandava naeratuse saatel edasi öhe astuda.