Kunstimuuseumi juht: Kadrioru parki külastab aastas kaks miljonit inimest

Murre tutvustas, et Kadrioru kunstimuuseumi alla kuulub Eesti ainus väliskunstimuuseum, kus on kõikide Euroopa riikide kunst esindatud. "Kadrioru lossis on kunstimuuseum juba aastast 1921 ehk meil on väga mitmeid põlvkondi inimesi, kes on harjunud tulema Kadriorgu kunsti vaatama," rääkis ta.

"Hinnanguliselt külastab Kadrioru parki aastas kaks miljonit inimest," jagas Murre küsitluse tulemusi, mis Kadriorus läbi viidi. "Kadrioru park on koht, kuhu tullakse kooli- ja lastegruppidega, tullakse linnaloodusega tutvuma, muuseumidesse, näitustele ja lilleaeda sulgpalli mängima, sest seal pole tuult," loetles ta ette mõned tegevused, mis inimesi Kadrioru parki meelitab. "See ei ole lihtsalt park, vaid see on erinevate asutuste kooslus."

"Muutused toimuvad vastavalt sellele, mida inimesed pargilt vajavad," ütles Murre, lisades, et kindlasti tuleks ratastega parki juurdepääsetavus läbi mõelda.

Laupäeval, 22. juulil toimub Kadrioru pargis selle 305. sünnipäevapidu. Enamik sünnipäevapeo tegevusi on tasuta – sinna alla kuulub ka maastikumäng, mis viib osalejad erinevatesse pargi tegevuspunktidesse. "Näiteks on Peetri maja juures tegevuspunkt, mis on seotud Euroopa 18. sajandi toidukultuuri ja maitsetega," sõnas Murre.