EKA tudengid ehitavad Tartus lindudele pesakorterid

Arhitektuuriõpingute esimese aasta lõpus saavad EKA tudengid tegeleda oma esimese suurema ehitusprojektiga. Koolitöös Tartu jaoks välja töötatud ideede seast valiti välja Artur Raiki "Linnutee".

"Nii palju kui ma olen uurinud, siis päris midagi sellist pole mujal varem näinud, aga ma olen ise hobiornitoloog, nii et mulle väga meeldib tegeleda linnuteemadega. Ja sealt tuli arvatavasti see huvi ja nii see idee tuli," rääkis Raik.

"Siia sisse me praegu paigutame 12 pesamoodulit ja lootus on tõesti see, et kui järgmine kevad tuleb, siis me näeme siin pesades linde," selgitas ta.

Pesade ümber ehitatavad noored võra, mis peaks lindudele pakkuma kaitset linnamüra eest.

Projekteerimisel küsisid tudengid nõu ka ornitoloogidelt.

"Minu jaoks ongi olnud väga huvitav vaadata, kuidas lindudele ehitada – kuidas päriselt linnud saaksid elada siin, kuidas valgust paigaldada nii, et see linde ei häiriks ja kuidas pesakaste ehitada nii, et lindudele päriselt sobiks need, aga samas arvestada arhitektuurset esteetikat ka sealjuures," rääkis arhitektuuritudeng Saskia Krautman.

"Näiteks pesad me seest karestame ära, et materjal tunduks looduslikum. Inimestele meeldivad pehmed ja siledad materjalid, aga linnud pärast ise insuleerivad selle seest ära kõrtega," rääkis Raik.

Projekt arutati läbi ka linna ruumiloome osakonnaga.

"Meil on väga hea meel selle koostöö üle, sest nad toovad siia mingit teistsugust lähenemist ja mõtlemist ja nad värskendavad ja rikastavad linnaruumi. Kuna see on selle silla pikendus, see on ühel sirgel sillakaarega, siis ta muudab seda muidu suhteliselt laia ja tühja tänavat loodetavasti inimestele põnevamaks," sõnas Tartu linna maastikuarhitekt Kristin Leis.

Tegemist on juba kolmanda EKA tudengite varjualusega Tartus. Sama sarja osana on Atlantise kõrval ka kolmeosaline teos "Kino" ning kaubamaja juures saab ronida puidust teosel "Nurk". Eelmised kaks varjualust on siiski suunatud inimestele.

"Üleüldiselt arhitektuuris ongi toimumas perspektiivimuutus, et ei saa keskenduda ainult inimkesksele ja majandusprogressi kesksele arhitektuurile, vaid peab ka mõtlema empaatilisemalt teistele, kellega koos elame. Ehk selle varjualuse kontekstis lindudele," ütles Krautman.

Objekti avamine toimub 27. juulil.