Arvustus. Misha Panfilov Septeti "Gala!" on hõrk, tasakaalukas ja maitsekas

Misha Panfilovi erakordselt sagedaste reliiside puhul taban end tihti mõtisklemast, kas tal on ikka ööpäevas sama palju tunde kui kõigil teistel lihtsurelikel.

Kõige uskumatum asjaolu selle meeletu tempo puhul on see, et juba enne uue väljalaske mängima panemist pole kahtlusekübetki, et muusika saab olema nauditav. Usaldus on loodud.

Meditatiivse ja voolava "The Sea Will Outlive Us Alli", dramaatilisema ja suurejoonelisema "Momentumi" ning mitmete omanäoliste soundtrack'ide kõrval on "Gala!" eeskätt jõudnud kõige mainitu kuldsesse keskmisesse, kuid samas ka omadega täiesti uude kohta.

Nagu Panfilovi puhul ikka, on neljast eri meeleoluga kompositsioonist koosnev album hõrk, tasakaalukas ja maitsekas kuulamine.

"Draw Us Here" avab albumi mõõduka tempoga ja kinnitab kohe, et kõik on hästi – kuulaja on oma füüsilisest asukohast olenemata algusest lõpuni mugavalt pehme sooja teki sisse mässitud. "Dryland" paelub oma tujukama ja salapärasema olekuga, lihtsalt lase flöödil end lainetes kanda. "Caipirinha", magus ja kleepuv nagu samanimeline kokteil, on päikese peegeldus veekogul troopiliselt palaval päeval. "Ravinist" õhkub aga suuremate või väiksemate sündmuste tähistamise meeleolu heade sõprade seas.

Kõik see on seitsmeliikmelise bändiga vaid kahe päevaga detsembri lõpus kokku proovitatud ja salvestatud – easy.