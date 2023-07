Leili Tammel: ka ooperilaul peaks olema loomuliku häälega

29. juulil 80. sünnipäeva tähistanud ooperilaulja ja lauluõpetaja Leili Tammel rääkis "Vikerhommikus", et heal lauljal ja heal pedagoogil on suur vahe.

"Siin ma sündisin ja siia tahan ma alati tagasi tulla," kommenteeris Tammel oma Saaremaal asuvat talu, kus ta tavaliselt suvitamas käib. "Siin praegu mingit ilu ei ole, aga see tunne – see on tähtis."

Tammel kinnitas, et tervis on tal endiselt hea. "Eks ma hoolitsen ka enda eest – ma teen juba mitmekümnendat aastat järjest regulaarselt pooletunnise, väga tugeva hommikuvõimlemise," kirjeldas ta, lisades, et enda tervisesse tuleb investeerida.

"Huvitav on see, et laulmise puhul võetakse õpetajaks see, kes oskab ise laulda. Arvatakse, et tema oskab õpetada. See ei ole nii," mõtiskles Tammel. "Need on kaks totaalset erinevat asja: kas sa oled laulja või oled pedagoog."

Tammel nentis, et ta nüüd palju parem lauluõpetaja kui vanasti ning katsetab noorte peal uusi tehnikaid. "Ooperilaul ei pea olema kunsthäälega – see peab olema ka loomuliku häälega, aga see vajab kuratlikult palju tööd," sõnas ta.