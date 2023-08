Leili Tammel: maaelu kasvatab sind selliseks, et sa ka julged valju häälega röökida

Sel suvel tähistab oma 80. sünnipäeva pikaaegne Rahvusooper Estonia metsosopran Leili Tammel, kes ütles Saaremaa ooperipäevade erisaates, et talle on ooperilauljana suureks abiks olnud Saaremaal veedetud lapsepõlv.

Leili Tammel kinnitas, et ta on sünnipärane saarlane ja tal on Saaremaal ka maakodu. "Seal ma suviti ikka käin, see on nostalgia," ütles ta ja lisas, et igal suvel on ta proovinud hankida ka ühe Saaremaa ooperipäevade pileti. "Selleks, et saada mulje sellest, kes siia tuleb."

Moldova Rahvusooper meeldis Tammelile väga. "Igaühel oli oma tegevus ja oli aru saada, et nad toimetasid kõik ühe asja eest, aga koos," mainis ta ja lisas, et maaelu teeb loomulikuks. "Siin sa saad karjuda, ema ütles alati. et ma tulin lammastega võidu karjamaalt ja minu häält ja valget pead oli enne kuulda kui lambakisa."

"Maa kasvatab sind selliseks, et sa julged valju häälega ka röökida," rõhutas Leili Tammel ja tõi võrdluseks ka joodeldamise Alpides. "Seal mägede vahel on kaja, sa pead selle lihtsalt ära õppima ja siis julgema joodeldada, mina ei oska."

"Ma ei kannata nootide laulmist," ütles ta ja lisas, et kui enamasti tegelevad kõik lauluõpetajad häälega, siis tema tegeleb kehaga. "Ma teen tehnilist tööd, pean tehniliselt näitama, kus täpselt mingi noot käib, sest meil on keha kui instrument vaja valmis ehitada."