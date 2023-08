Šotimaal Fringe festivalil etenduvad kaks Eesti tantsulavastust

"Läbi/kukkumine" on üleriigilise Koolitantsu Kompanii noortelavastus, mille koreograafiks on Eliisa Sirelpuu. Lavastuses teevad kaasa kuus noort tantsijat erinevatest tantsukoolidest üle Eesti, kes möödunud kevadel konkursi kaudu välja valiti. Tantsijad lähenevad lavastuses küsimustele kukkumisest ja läbikukkumisest. Kuidas me kukume ja kuidas või kas me saame olla alati valmis kukkumiseks? Lavastuses teevad kaasa Anett Leesment, Kadi Krikmann, Kelli Katriin Krünvald, Mirt Marleen Pevkur, Saara Lotta Krusell ja Ööle Lilleorg.

Lavastus "Läbi/kukkumine" etendub Šotimaal koostöös Šotimaa rahvusliku noorte tantsukompaniiga.

Möödunud kevadel Eesti Tantsuagentuuri teatrisaalis esietendunud "Muutus" kutsub vaataja põnevasse tänavatantsumaailma. Juba lapsepõlvest saadik hiphopi kultuurile pühendunud neli tantsijat toovad lavale oma aastatepikkuse kogemuse. Nende kohtumisel teatri ja kaasaegse tantsuga sünnibki uus ja erakordne muutus: mitmetasandiline, kaasaegne ja kõnetav. "Muutuse" lavastaja ja koreograaf on Igor Lider ning tantsijad Kalver Kaseoru, Edgar Budza ja Anastassia Tukova.

Edinburgh'i Fringe on suur etenduskunstide festival, mis asutati 1947. aastal alternatiivina Edinburgh'i rahvusvahelisele festivalile. Fringe'ist on saanud maailma juhtiv kunsti- ja kultuuripidu artistidele üle kogu maailma.

Tantsulavastus "Läbi/kukkumine" etendub 4.–6. augustini ning "Muutus" 8.–13. augustini. Mõlemaid etendusi näeb Šotimaal Dance Base´i tantsukeskuses.