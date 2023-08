Vilja Toomast: Martin Öövel paistis silma innukuse ja selge visiooniga

Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimees Vilja Toomast nentis ERR-ile antud intervjuus, et uuel Rahvusraamatukogu juhil on ees tõsised väljakutsed, kuid tihedas konkurentsis sõelale jäänud Martin Öövelil on eduks head eeldused.

Eesti Rahvusraamatukogu uuel direktoril on ees mitu väljakutset: suurendada tuleb raamatukogude teenuste võrdset kättesaadavust üle Eesti ning Rahvusraamatukogu tuleb taas avada uues majas. Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimehe Vilja Toomasti sõnul paistis tihedas konkurentsis teiste seast välja innukuse ja selge visiooniga Martin Öövel. "Ta näeb, et Rahvusraamatukogu peab jääma selliseks informatsiooni saamise kohaks, kus saadav teave vastab ka tõele," sõnas Toomast ning lisas, et eriti oluline on sellise koha säilitamine digiajastul, kus valeinfot liigub palju.

Toomasti hinnangul on Öövelil selge visioon, kuidas luua Rahvusraamatukogust kogukonna kokku saamise koht, kuhu kõik saaksid ja tahaksid tulla. "Rahvusraamatukogu ei tohiks olla ainult raamatute ja muude ühikute hoidla, sellest peab saama ka tegevuspaik," nentis Toomast.

Nõukogul seisavad Ööveliga veel ees istungid, kus sõnastatakse täpsemad tegevuse eesmärgid. Eeskätt ootab nõukogu seda, et olemasolevaid raamatukogu teenuseid arendatakse edasi ning suureneks ka teenuste kasutajate arv. "Näiteks Mirko programm on hästi tööle saadud, aga kasutajaid on veel võrdlemisi vähe. Seda võiks laiendada ja lisada veel uusi teenuseid," kirjeldas Toomast.

Oluline on, et Rahvusraamatukogu avaneks uues hoones 2026. aastal. Toomasti hinnangul tegi eelmine juht Janne Anderson ära suure töö, kuid näiteks ehituses kerkisid vahepeal hindade kallinedes probleemid. "See on uuele juhile paras väljakutse," rääkis Toomast.

Toomasti hinnangul on oluline tegevuse eesmärk toetada regionaalselt väiksemaid raamatukogusid. "Üle Eesti peavad rohkem tuge saama väikesed rahvaraamatukogud, et kõikjal saaksid kasutajad võrdse teenuse," rõhutas Toomast ning lisas, et näiteks õppetöö jaoks ei peaks sõitma Tallinnasse, vaid samasuguse teabe peaks kätte saama ka külaraamatukogust.

Eesti Rahvusraamatukogu uue töödirektrori leping algab 17. septembrist.