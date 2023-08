Rahvusraamatukogu uus direktor: minu jaoks on väga oluline noorte temaatika

Martin Öövel sõnas, et otsus koolijuhi amet rahvusraamatukogu peadirektori ameti vastu vahetada tuli tahtest peale pikaajalist Eesti haridusellu panustamist läheneda valdkonnale veel suuremalt. "Ma olen seitse aastat oma panust Eesti haridusellu andnud ja päris palju on ka tehtud."

Koolijuhi ja lapsevanemana on Ööveli jaoks oluline noorte temaatika. Ta märkis, et noortel on oht jääda lõksu infomulli, milles info autentsus on tihtipeale küsitav. "Sellises olukorras on aina olulisem, et need tõese info allikad oleks lihtsasti kättesaadavad ja et need oleksid ka atraktiivsed." Tema arvates peaks rahvusraamatukogu olema võimeline pakkuma usaldusväärset ja noortele väärtuslikku teavet nii õppetöös kui igapäevaelus.

"Aina rohkem teenuseid, mida raamatukogud pakuvad, sisaldavad päris suurel määral IT komponente," märkis Öövel, tuues näiteks Amazoni, Kindle'i ja iBooks'i raamatute süsteemid, mille puhul on kasutaja jaoks väga lihtsaks tehtud suures infohulgas navigeerimine.

Martin Öövel leiab, et edaspidi tuleks rahvusraamatukogus jätkata seni tehtud tööd, kuid seejuures jälgida tänapäeva infoühiskonna nõudeid eri teenustele. Ta näeb näiteks eesti.ee riigiportaali eeskujul vajadust ühtse värava järele, mis kõiki erinevaid raamatukogu teenuseid koondaks. Hea algus on Ööveli arvates juba tehtud Minu Raamatukogu ehk MIRKO süsteemiga, mille alla juba erinevaid teenuseid on ühendatud.

Rahvusraamatukogu välja töötatud terviklahendusi sooviks Öövel näha rakendatavat ka rahvaraamatukogude tasandil, misläbi annaks edendada ka riiklikku raamatukoguteenust. Kuna uuendatud Rahvusraamatukogu hoonesse kolib ka filmiarhiiv, näeb Öövel vajadust koos partneritega arutleda, mis määral peegeldada ka seda läbi raamatukogu teenuste värava, et jõuda kõige suurema väärtusloomeni Eesti kodanike jaoks.

Uue maja plaanipärase valmimise osas jääb Öövel optimistlikuks. "Igat probleemi saab lahendada rahaga, aga tihtipeale annab leidlikkusega jõuda hoopis paremate lahendusteni," sõnab ta. Kõige määravamaks saab Ööveli hinnangul lõpuks see, kuidas suudab raamatukogu asutusena oma kasutajate jaoks luua kõige suuremat väärtust, et raamatukogu roll ja relevantsus ühiskonnas kasvaks ning suudaks seeläbi konkureerida infomullide ja sotsiaalmeediakanalitega.