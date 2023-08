Kordemets kirjutas ja lavastas Koidula 180. sünniaastapäeva auks näidendi

Mõte, et Koidula 180. sünniaastapäeva tähistamiseks tuleks midagi lavale tuua, tuli Koidula muuseumi juhatajalt Elmar Tringilt. Selle mõttega pöördus ta Gerda Kordemetsa poole. Alguses mõtlesid nad piirduda kontserdiga, kus loetakse Koidula luulet, aga siis hakkas Kordemetsa peas üha selgemaid piirjooni võtma näidendi idee.

"See lugu on sellest, et Koidula on hakanud ise ka oma noorepõlve näitemänge natukene häbenema, sest talle ei meeldi see, et seal vanad paksud mehed pannakse naisi mängima. Ja siis on kõigi meelest hirmus naljakas. Ta hakkab neid ümber kirjutama ja ta tegelased ei saa päris täpselt aru, milleks seda vaja on ja hakkavad oma korda kehtestama," kirjeldas Kordemets.

"Koidula on loomulikult aastas 2023, tema on 180-aastane. Aga ta näeb välja selline nagu siis, kui ta meie hulgast lahkus, ehk näeb välja nagu 42. Nagu daamid alati," ütles lavastaja.

Koidulat mängival Laine Mägil on tulnud kord varemgi poetessi kehastada.

"Sellest on möödas umbes 30 aastat. Aga nüüd ma olen juba 24 aastat Draamateatris olnud ja, muide, ma ei ole mitte kunagi selle aja jooksul Pärnus mitte midagi mänginud. Nii et suurepärane võimalus jälle kodulinna rahvale esineda. Ja väga tore on see, et ma 15 minutit varem hakkan sõitma proovi, mitte kaks ja pool tundi. /.../ Mulle väga meeldib see, ma naudin," rääkis Mägi.

Jüri Vlassovile on Erastu Enn "Säärasest mulgist" tuttav kunagi Endlas mängitust.

"Nüüd siis, 43 aastat hiljem ei ole just päris see Erastu Enn, aga juba vanaks jäänud ja väga kaua parsil olnud Ennuks olen muutunud. Mõned üksikud laused vanast tükist on ka, mis kummalisel kombel ajusopist tulid isegi meelde," ütles Vlassov.

"Koidulahingut" mängitakse augustis kümme korda.