Teleseriaali "Estonia" maailmaesilinastus toimub Toronto filmifestivalil

Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia koostöös valminud 8-osaline draamaseriaal jutustab parvlaeva Estonia uppumisest ning sellele järgnenud Eesti, Soome ja Rootsi ühise uurimiskomisjoni tööst.

Seriaali "Estonia" võtted toimusid Soome (Fisher King), Eesti (Amrion), Rootsi (Kärnfilm) ja Belgia (Panache Productions) koostöös. Seriaal vaatleb õnnetuse asjaolusid läbi eri tegelaskujude. Lugu algab päästjatega merel ning liigub laeva meeskonnaliikmete ja reisijateni. Oma lugu on rääkida pääsenutel, pereliikmetel, poliitikutel ja ajakirjanikel. Seriaali lõpposas näeme uurimiskomisjoni lõppraportit ning vastukaja sellele.

"Niivõrd tundliku teema käsitlemine peab toimuma tasakaalustatult ja lugupidavalt ning kunstiliselt haaravalt, aga samaaegselt silmas pidades ka rahvusvahelist auditooriumi," sõnas sarja Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. "Usun, et see oli võimalik vaid kõigi kolme riigi, keda Estonia katastroof enim puudutas, tegijate ühise nägemusena. Samuti on oluline mainida, et Eestis pole üksinda niivõrd mastaapse seriaaliprojekti arendamine võimalik ja see saab toimuda vaid kaastootjana. Oleme väga õnnelikud, et saime osaleda nii suures ja olulises projektis."

"Estonia" sarja võtted toimusid eelmisel aastal Eestis, Soomes, Rootsis, Belgias ja Türgis. Seriaali kogueelarve on 15,4 miljonit eurot, mis teeb sellest ühe kõige kallima teleseriaali Skandinaavias.

"Estonia" režissöörid on Måns Månsson (Rootsi) ja Juuso Syrjö (Soome), loominguline juht Miikko Oikkonen ning peatootjad on Matti Halonen ja Johannes Saarinen tootmisfirmast Fisher King (Soome).

Eesti poolt olid suurprojekti kaasatud stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis, filmikunstnikud Matis Mäesalu ja Eva Gramakovski, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, grimmikunstnik Kaire Hendrikson, casting director Piret Toomvap-Schönberg, VFX supervisor Heiki Luts. Eesti näitlejatest teevad seriaalis kaasa Kaspar Velberg, Rain Simmul, Doris Tislar, Gert Raudsepp, Egon Nuter, Juhan Ulfsak jt. Eesti-poolsed produtsendid on Riina Sildos ja Elina Litvinova.