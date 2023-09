Draamasarja "Estonia" produtsent: eesmärk on sarja igal pool maailmas näidata

Kaheksaosaline teledraama "Estonia" valmis Soome, Rootsi, Eesti ja Belgia koostöös ning läks maksma 15,4 miljonit eurot. Seriaal vaatleb õnnetuse asjaolusid ja rahvusvahelist uurimisprotsessi läbi eri tegelaskujude. Eesti vaatajate ette jõuab sari oktoobris Telia Inspira vahendusel.

Toronto esilinastusel viibis sarja Eesti-poolne produtsent Elina Litvinova, kelle sõnul on sari seni publiku ja kriitikute poolt soojalt vastu võetud ning sellel on tugev potentsiaal globaalseks levikuks.

"Publik oli rahvusvaheline ja ei tea sellest loost midagi. Vastuvõtt oli hästi soe, inimesed on loomulikult ka pisut šokeeritud, et selline lugu on juhtunud, ja on hästi tänulikud filmitegijatele, et nad on julgenud seda lugu jutustada," sõnas Litvinova.

15,4 eurot maksev "Estonia" on üks kallimaid Skandinaavias filmitud telesarju. "Sellise eelarvega ei oli võimalik väga tihti sarju teha," nentis produtsent. "Müügiga tegeleva Saksa firma Betafilmsi eesmärk on näidata sarja igal pool maailmas ja müüa seda kõikidele riikidele."