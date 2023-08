Patareivi peaesineja on Maarja Nuut

Live-etteastega astub üles Maarja Nuut, DJ-puldi taha astuvad Halal Club plaadifirma asutaja Lene Ma Rue, klubi Hall resident Micaxsan, Ida raadio saatejuht Rii, Stockholmi undergound techno klubi Bronx Sauna resident Merilin, techno-DJ Katja Adrikova, reiv-romantik Shinola, performance-kunstnik ja DJ Nikunii, Beats From the Vault resident Dirt Vessel, Club Rats duo Alexxandra & CT Venom, Uue Laine programmijuht Intenso, Art of Mosh disainer Bianca Saal ning Reivile Sinuga host DJ britiimpeerium.

15. Patareivi uksed avatakse südaööl, pidu kestab varahommikuni.