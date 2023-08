Pildid: Reiu jõel toimus Kristjan Järvi kontsert-etendus "Meelte videvik"

"Ootasin seda kontserti, et tähistada koos eestlastena olemist ja austada ka meie esivanemaid. Reiu jõe suudme lähedalt leiti ju 11 000 aastat vana asulakoht, meil on siin pikk ajalugu. Õhustik oli maagiline, väga hoitud ja kodune tunne, inimesed istusid kallastel ja elasid muusikale kaasa, see oli väga tõstev kogemus," ütles Kristjan Järvi.

Muusikalise rännaku lõid Kristjan Järvi, Oopus, Raul Ojamaa ja Kadri Voorand. Kontsert-etenduse raames projitseeriti veepiiskadele hologramm, mille autor oli videokunstnik Alyona Movko-Mägi, samuti tutvustati publikule esmakordselt tehisintellekti Estoniia välimust.