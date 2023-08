Arvustus. Õudusfilmi "Räägi minuga" võiks minna vaatama kogu perega

Uus film "Räägi minuga" ("Talk To Me") Režissöörid: Danny Philippou, Michael Philippou Osades: Ari McCarthy, Hamish Phillips, Kit Erhart-Bruce, Sarah Brokensha, Sophie Wilde jt

Austraalia vendade Danny ja Michael Philippou õudusfilm "Räägi minuga" ("Talk To Me") on olnud filmiajakirjanduses üks kiidetumaid debüüte leinateema käsitluse ja ka näitlejavaliku tõttu. Kuveidis sai film näitamiskeelu, kuna seal teeb kõrvalrolli transsooline näitleja Zoe Terakes. Tema osatäitmine koos peategelast mängiva tõusva tähe Sophie Wilde'i ja teist kõrvalosa mängiva Joe Birdiga moodustavad filmis meeldejääva kolmiku ja neile ehitub suures osas üles ka tegevustik.

Loo keskmes on hilisteismeline Mia, kes on hämaraks jäävatel asjaoludel kaotanud oma ema. Oma sõbranna Jade'i ja ta noorema venna Ryley'ga juhtuvad nad teismeliste sõpruskonnas populaarsele vaimude seansile, kus meediumi balsameeritud käe abil saab ühendust võtta surnute maailmaga. Mia arvab sealt leidvat oma kadunud ema ja hakkab kurje vaime uskuma rohkem kui tegelikkust. "Räägi minuga" on ligipääsufraas, millega koletisteks moondunud kadunutega saab ühendust võtta.

Vennad Philippoud ratsutavad lõbuga horror-žanri troopidel ja lavastamine tuleb neil ka paremini välja kui pingelises narratiivis lõõgastuse eesmärki täitvate tavaeluliste vahepalade ekraanile panek. Montaaž ning valguse- ja heliefektid lõhuvad hubast reaalsust, kodu ja sõpruse turvalisus mureneb iga episoodiga.

"Räägi minuga" ("Talk To Me") Autor/allikas: Praesens Film

"Räägi minuga" on vormilt tänapäevane õudusfilm, sisult ristuvad leina, teismeliste üleskasvamise, sõpruse ja marginaalselt ka eutanaasia teema. Teismeliste kummalises ja riskantses ajaviitmise mooduses võib hõlpsasti ära tunda narkootikumide või psühhotroopsete ainete sõltuvuse ohu, ning nii avanebki filmi deviis hoopis teise külje pealt – see on kontaktivajadus põlvkondade vahel.

Vennad Philippoud juhivadki teismelis-horror'i kaudu tähelepanu võõrandumise probleemile tänapäeva ühiskonnas, kus enam kui kunagi varem on võimalus kapselduda oma suhtlusmullidesse, hõlmaku see siis valitud sõprade ringi või kujuteldavaid vaime. Nii on "Räägi minuga" üleskutse vanematele suhelda oma lastega ja täiskasvanute ellu astuvatele teismelistele soovitus jagada oma läbielamisi ja mõtteid ka ema-isaga.

Seda arvestades võikski Austraalia õuduka-sensatsiooni minna vaatama kogu perega (alaealised võiks siiski veel koju jääda) ja selles osas on tegu targa filmiga.