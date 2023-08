Fotografiska avab uue hooaja Senegali foograafi Omar Victor Diopi näitusega

Näitusel saab näha Diopi Stockholmis sooja vastuvõtu pälvinud kolme fotoprojekti "Diasporaa", "Vabadus" ja "Allegooria", mis annavad ülevaate tema loomingu olulisematest teemadest. Diopi tööd käsitlevad teemasid maailma ajaloo ümbermõtestamisest kuni mustanahaliste protestide põhjuste ja kliimakriisi mõjudeni.

Omar Victor Diop elab Dakaris ning töötab Pariisis, New Yorgis ja Senegalis. Ta on iseõppinud fotograaf, kelle esimene fotoprojekt "Fashion 2112, The Future of Beauty" osutus 2010. aastal nii edukaks, et ta otsustas teha karjääripöörde: jätta maha ameti finantssektoris ja pühenduda fotokunstile.

Diop väärtustab oma päritolu ning läbi kaamerasilma tutvustab fotograaf maailmale oma kogukonna valu- ja uhkusehetki, neile iseloomulikku omakasupüüdmatust, mitmekesisust ja muutumisvõimekust.

"Kui vaatate, kuidas Aafrika jalgpallitähti Euroopas vastu võetakse, näete huvitavat segu austusest, jumaldamisest ja kõrvalejäetusest. Vahel näiteks visatakse jalgpalliväljakule banaanikoori ja kogu illusioon integratsioonist on jõhkralt lõhki löödud. See on paradoks, mida ma oma töödes uurin," sõnas Diop.

"Diasporaa" sarja autoportreedes taaselustab Diop 16.-19. sajandi vältel elanud tähelepanuväärsed Aafrika diasporaa esindajad, keda on jäädvustatud tollaegsetel maalidel kuid maailma ajaloo kontekstis unarusse jäänud.

Sari "Vabadus" kannab alapealkirja "Mustanahaliste protestide universaalne kronoloogia". Oma töödes otsib fotokunstnik ühiseid kohti mustanahaliste õiguste ja vabaduse eest seisvate protestiliikumiste ajaloos.

Diopi uusim projekt "Allegoria" käsitleb kliimakriisi ning selle mõju Aafrika mandrile ja maailmale laiemalt. Klassikalisest maalist, ikonograafiast, Lääne-Aafrika fotoportreedest, aga ka teadusraamatutest laenatud elementide kombineerimisel on fotokunstnik loonud allegoorilise paradiisi, mis paneb mõtlema inimkonna saatuse üle looduskatastroofide ja häviva keskkonna taustal.

Fotografiska uue hooaja avamisel on lisaks Diopile ja tema fotonäitusele kohal ka DJ-d Raul Saaremets, Laura Nestor ja Siim Nestor, kes mängivad amapiano stiilis Aafrika päritolu klubimuusikat.